В Липецке девушка упала с 5-метровой высоты в веревочном городе

6 Авг. 13:52 2019-08-06T13:52:31+03:00

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Происшествие с посетительницей веревочного городка случилось на территории парка Победы в Липецке в минувшее воскресенье, 4 августа. Там во время прохождения веревочного городка сорвалась с высоты посетительница. Девушка пролетела метров 5, зацепилась за тросы внизу, которые смягчили падение, а после рухнула на землю.

Видео с падением девушки в веревочном городке.https://vk.com/myregion48

Момент падения случайно попал на камеру другой посетительницы веревочного городка и видео опубликовали в соцсети. На записи видно, как девушка на заднем фоне вверху тянется рукой к карабину, она пытается либо поправить, либо отстегать страховочный трос. В ту же секунду застежка раскрывается, и девушка летит с высоты вниз.

Посетительницу спасли от тяжелых травм затормозившие падение тросы и страховочная экипировка, включая шлем на голове. К счастью, все обошлось без тяжелых травм и сложных переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU