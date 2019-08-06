2019-08-06T16:52:19+03:00
Общество

В Липецке на проспекте Победы заменят более 400 метров теплотрассы

Работы обещают закончить к середине сентября
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на проспекте Победы заменят более 400 метров теплотрассыВ Липецке на проспекте Победы заменят более 400 метров теплотрассыФото: предоставлено ПАО "Квадра".
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В Липецке на проспекте Победы стартовали работы по ремонту теплотрассу. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра» в этот вторник, 6 августа. Энергетики заменят 410 метров теплотрассы. На это компания выделила около 4 млн. рублей.

Как сообщил управляющий директор филиала Алексей Курило, участок теплосети на проспекте ввели в эксплуатацию еще в 1973 году. Время этих труб пришло. После капремонта должно сократится количество повреждений на трубопроводе. Повысится качество и надежность теплоснабжения потребителей в центральной части города. Работы планируют завершить к середине сентября. Кстати, во время ремонта теплотрассы липчане не лишатся горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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