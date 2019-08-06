2019-08-06T17:04:37+03:00
Общество

В одном из районов Липецка отключат воду и понизится давление в трубах

Воды не будет весь день 7 августа с 10 утра
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке коммунальные службы предупреждают горожан об очередном отключении питьевой воды, которое запланировано на среду, 7 августа. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтом на сетях.

Воды не будет с 10 утра и до 20.00 по следующим адресам: улица Студеновская, с 18 дома по 184/4; площадь Заводская, 1, строения 1, 3, 5, 16; улица Чапаева, 2 и 4; и Кольцевая улица ,2а.

Также без воды останутся улицы и переулки частного сектора: Арктическая, Т.Фрунзе, Кольцевая, Чапаева, Энергетическая, Красная, Дарвина, Димитрова, Пестеля, Макаренко, Рылеева, Загородная и Авиационная.

Кроме того в некоторых домах понизится давление в водопроводе на предприятиях по адресам: Студеновская,205а и Елецкая,71.

Воду будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку можно по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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