2019-08-06T17:47:26+03:00
Происшествия

В Липецке рецидивист украл из магазина 25 наборов конфет

Неоднократно судимого мужчину ждет очередная статья
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали магазинного вораВ Липецке поймали магазинного вораФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вычислили магазинного вора. Все произошло в понедельник, 5 августа, в одном за магазинов на улице Зегеля. В полицию обратился директор магазина и заявил, что у него из торгового зала украли 25 наборов конфет на сумму 4700 рублей.

Воришка при этом засветился на камерах наблюдения магазина, по которым его оперативно и вычислила полиция. Мужчину нашли, задержали и доставили в отдел. После проверки выяснилось, что криминальный любитель сладостей – это 26-летний неоднократно судимый житель Липецка.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 УК – кража. Теперь парню грозит очередной срок. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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