Полиция проверяет случай с выброшенной из окна собакой под Липецком

6 Авг. 18:17 2019-08-06T18:17:44+03:00

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Полиция начала проверку по случаю жестокого обращения с животным, о котором в выходные рассказали жители села Боринское. Напомним, по словам местных, некий мужчина выкинул дворнягу с третьего этажа, а затем жестоко избил.

У животного оказался перебит позвоночник и повреждены внутренние органы. Неравнодушные жильцы отвезли беднягу к ветеринару. Врачи заключили, что вылечить псинку невозможно, она уже умирала. Поэтому собачку решили усыпить.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, материал зарегистрирован в правоохранительных органах и в настоящее время проходит проверка. В том сообщение жильцы также указали имя и фамилию живодера. Кто на самом деле забил собаку насмерть, выяснится в ходе проверки. Также по ее окончанию станет известно, возбудят ли уголовное дело по 245 статье УК – жестокое обращение с животным. Напомним, что в области скоро начнется суд над другим живодером, который на глазах у детей забил насмерть собаку на цепи, ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU