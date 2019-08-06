2019-08-06T18:29:55+03:00
Звезды

Липчан приглашают на молодежный фестиваль игр и аниме

Мультифандомный фестиваль REMAGIRO возвращается в Липецк
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Мультифандомный фестиваль пройдет в ЛипецкеМультифандомный фестиваль пройдет в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами
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Спустя 3 года тишины мультифандомный фестиваль молодежных культур REMAGIRO возвращается. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, которая оставит яркий след об уходящем лете. 31 августа с 12 до 20 часов во дворце молодежи «Октябрь» по адресу площадь Петра Великого, 6, пройдет основное действие.

В программе фестиваля косплей-шоу, победителей выберут по номинации: дефиле, вокал, сценка и танец – прием заявок до 14 августа. Первая в Липецке аллея авторов, в которой примут участие более 10 художников со всей России. Форум-выставка – фандомный товар для любителей аниме, кей-попа, игр, фильмов, комиксов и сериалов. Фото-зона с лучшими фотографами Черноземья. Игровая зона – турнир по Мортал Комбат с призами.

А 1 сентября с 13 до 18 часов свои двери откроет Лофт «Фабрика», по адресу Фрунзе, 1. В программе: лекция от Tomatomagica про артблок, мейд-кафе с очаровательными мейдочками, ярмарка мультифандомного товара, квартирник с творческими номерами липецких участников.

Более подробно можно узнать по телефону 8-977-590-66-29 и в группе фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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