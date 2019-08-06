Под Липецком после уборки урожая выгорело 200 гектаров поля
Серьезный пожар произошел в этот вторник, 6 августа, в Данковском районе Липецкой области. Там вблизи села Щегловка выгорело поле с пожнивными остатками. На момент когда прибыли пожарные, огонь уже охватил 200 гектаров поля. Ситуация усложнялась тем, что огонь в любой момент мог перекинуться на другое не опаханное поле, где не было минирализованной полосы.
Пожар в поле под Липецком.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области
По данному факту сразу началась проверка, в ходе которой вскрылись факты нарушения пожарной безопасности со стороны сольхозпредприятия, которое убирало там урожай. Как именно начался пожар и кто еще в этом виноват сейчас выясняют.
По факту идет проверкаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в настоящее время дальнейшая работа сельхозтехники приостановлена. Юридическим лицам за нарушение условий особого противопожарного режима грозит штраф до 400 000 рублей.
200 гектаров поля сгорело под Липецком.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области
В МЧС напомнили, что сейчас в регионе действует особый режим, жечь траву и мусор запрещено. Эксперты поясняют, что разгоревшуюся траву потушить не так просто, как кажется. Пламя распространяется очень быстро и может охватить насланные пункты. В таком случае виновных ждет уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU