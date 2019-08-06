Под Липецком после уборки урожая выгорело 200 гектаров поля

6 Авг. 19:08 2019-08-06T19:09:36+03:00

Не исключено, что кто-то жег траву во время противопожарного режима [видео]

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Серьезный пожар произошел в этот вторник, 6 августа, в Данковском районе Липецкой области. Там вблизи села Щегловка выгорело поле с пожнивными остатками. На момент когда прибыли пожарные, огонь уже охватил 200 гектаров поля. Ситуация усложнялась тем, что огонь в любой момент мог перекинуться на другое не опаханное поле, где не было минирализованной полосы.

Пожар в поле под Липецком.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

По данному факту сразу началась проверка, в ходе которой вскрылись факты нарушения пожарной безопасности со стороны сольхозпредприятия, которое убирало там урожай. Как именно начался пожар и кто еще в этом виноват сейчас выясняют.

По факту идет проверкаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в настоящее время дальнейшая работа сельхозтехники приостановлена. Юридическим лицам за нарушение условий особого противопожарного режима грозит штраф до 400 000 рублей.

200 гектаров поля сгорело под Липецком.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

В МЧС напомнили, что сейчас в регионе действует особый режим, жечь траву и мусор запрещено. Эксперты поясняют, что разгоревшуюся траву потушить не так просто, как кажется. Пламя распространяется очень быстро и может охватить насланные пункты. В таком случае виновных ждет уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU