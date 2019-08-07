Липчанин получил 15 лет за убийство приятеля и его беспомощной мамы

7 Авг. 08:58 2019-08-07T09:43:09+03:00

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В Липецке вынесли приговор 38-летнему Владимиру Рыкову, который жестоко убил приятеля и его пожилую беспомощную мать в Задонском районе. Все случилось в сентябре 2018 года, когда Рыков выпивал в доме 58-летнего соседа в селе Кулешовка. Между соседями разгорелся конфликт и тогда гость убил хозяина дома 12 ударами ножа. Свидетельницей кровавой расправы стала 81-летняя мать убитого.

Женщина не могла ходить, она пыталась звать на помощь, но негодяй убил и ее, ударив по голове кирпичом. После он забрал из чужого дома карту с деньгами и сбежал в Задонск. Там он пытался снять с карты деньги, но не смог. Его поймали на следующий день, когда тела нашла дочь убитой женщины.

Владимира Рыкова признали виновным в двойном убийстве и покушении на кражу. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU