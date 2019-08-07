2019-08-07T09:41:45+03:00
Происшествия

В Липецке очередная кража конфет – двое парней вынесли из магазина 11 коробок

За сутки а регионе раскрыли 6 ранее совершенных краж
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области поймали 7 воришекВ Липецкой области поймали 7 воришекФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли очередную кражу конфет. По данным полиции двое парней 19 и 22 лет вынесли из магазина 11 коробок конфет. Известно, что оба нигде не работают и имеют судимости. Напомним, что ранее задержали 26-летнего судимого мужчину, который из торгового зала украл 25 наборов конфет на сумму 4700 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, всего за стуки в Липецкой области раскрыли 6 совершенных ранее преступлений. Например, в Чаплыгинском районе задержали 30-летнего мужчину, который украл из цеха слесарную плиту.

А в Лебедяни несовершеннолетний металлоломщик унес из чужого сарая раструб, стойки под качели, две бочки, уголки и трубы. Подростка задержали, как выяснилось он нигде не учится и не работает.

В самом Липецке из общежития на улице Дзержинского 28-летний мужчина украл чугунный казан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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