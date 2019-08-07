Под Липецком ночью «ВАЗ» сбил двух 16-летних девочек

7 Авг. 09:55 2019-08-07T09:55:18+03:00

За сутки на дорогах области в 5 ДТП пострадали 6 человек

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ДТП с подростками произошло в ночь с 6 на 7 августа в Грязинском районе Липецкой области после 23.00. Там в селе Синявка на улице Заречной 34-летний водитель «ВАЗ-2199» сбил на дороге двух 16-летних девочек. Обе несовершеннолетний попали в больницу.

В те же сутки Задоснком районе в 4 часа утра на трассе Орел – Тамбов 64-летний мужчина на «Ладе-Ларгус» влетел в стоящий на дороге грузовик. Водителя легковушки увезли в больницу.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в Чаплыгине, где около 19.00 столкнулись «Фольксваген» и БМВ. По данным ГИБДД, 58-летний водитель первой иномарки не уступил дорогу. Его пришлось госпитализировать.

Как сообщает ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в 5 ДТП пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU