Под Липецком судимый рецидивист обокрал отчима
В Липецкой области посадили за кражу опасного рецидивиста. К 33 годам житель Воловского района успел отсидеть 7 раз, в том числе и за особо тяжкие преступления. Но исправительная система не сработала и мужчина совершил еще одно преступное деяние.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовник украл кошелек у пожилого отчима, вместе с которым жил. В кошельке были деньги и банковская карта. Рецидивист сразу отправился к банкомату и попытался снять деньги, но пароль оказался неверным и карту заблокировали. Преступника задержала полиция тут же на выходе из банка.
Суд учел прошлые «заслуги» мужчины и приговорил его за кражу и попытку кражи к 2.5 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU