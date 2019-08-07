Под Липецком судимый рецидивист обокрал отчима

7 Авг. 10:26 2019-08-07T10:26:24+03:00

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В Липецкой области посадили за кражу опасного рецидивиста. К 33 годам житель Воловского района успел отсидеть 7 раз, в том числе и за особо тяжкие преступления. Но исправительная система не сработала и мужчина совершил еще одно преступное деяние.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовник украл кошелек у пожилого отчима, вместе с которым жил. В кошельке были деньги и банковская карта. Рецидивист сразу отправился к банкомату и попытался снять деньги, но пароль оказался неверным и карту заблокировали. Преступника задержала полиция тут же на выходе из банка.

Суд учел прошлые «заслуги» мужчины и приговорил его за кражу и попытку кражи к 2.5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU