На день района в Липецкую область приедет бывший солист «Bad Boys Blue»

7 Авг. 10:53 2019-08-07T10:53:41+03:00

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В следующие выходные, 17 августа, в Липецкой области отметят День Добринского района. Местные власти подготовили праздничную программу, на праздник пригласили известных артистов и звезд шоу-бизнеса.

Среди приглашенных гостей бывший солист известной группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой. Он был в составе звездного коллектива до января 2003 года, после чего покинул группу.

Сейчас 48-летний певец и композитор имеет гражданство США, но проживает в Германии. Он выступает с сольной программой во многих городах СНГ и России. 2014 году МакКой записал дуэт с Надеждой Кадышевой. Сам Кевин называя себя «Черный русский».

Как сообщает администрация Добринского района, концерт МакКоя пройдет в селе Доброе на площади Ленина в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU