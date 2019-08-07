На день района в Липецкую область приедет бывший солист «Bad Boys Blue»
В следующие выходные, 17 августа, в Липецкой области отметят День Добринского района. Местные власти подготовили праздничную программу, на праздник пригласили известных артистов и звезд шоу-бизнеса.
Среди приглашенных гостей бывший солист известной группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой. Он был в составе звездного коллектива до января 2003 года, после чего покинул группу.
Сейчас 48-летний певец и композитор имеет гражданство США, но проживает в Германии. Он выступает с сольной программой во многих городах СНГ и России. 2014 году МакКой записал дуэт с Надеждой Кадышевой. Сам Кевин называя себя «Черный русский».
Как сообщает администрация Добринского района, концерт МакКоя пройдет в селе Доброе на площади Ленина в 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU