В Липецке из-за коммунальных работ отключился светофор

7 Авг. 13:14 2019-08-07T13:14:05+03:00

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В Липецке в районе кольца Трубного завода отключился светофор. Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства, в районе КТЗ сейчас проходят ремонтные работы. Без автоматической регулировки движение автомобилей и пешеходов на кольцевой развязке значительно усложнилось.

В пресс-службе мэрии пояснили, что в настоящее время неполадку уже устраняют сотрудники ЛГЭКа. Ориентировочно ремонт продлится до этого вечера, 7 августа до 18.00.

А пока дорожная развязка не регулируется, водителей просят быть внимательней на том участке дороги и соблюдать ПДД. Пешеходам также стоит быть осторожней при пересечении проезжей части, помнить, что светофор не работает и переходить дорогу только убедившись, что машины вас пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU