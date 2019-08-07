Под Липецком из-за игры детей с огнем семья осталась без дома

7 Авг. 14:32 2019-08-07T14:32:40+03:00

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Женщина с двумя детьми осталась без дома в Добровском районе Липецкой области. Все случилось в селе Путятино во вторник днем, 6 августа. По рассказу местных жителей, мать двоих детей ушла на работу оставив дома 10-летнюю дочь, старшего 16-летнего сына тоже не было. Оставшись без присмотра, девочка с соседским ребенком развели в доме костер.

Пламя быстро охватило весь дом, дети успели выбраться на улицу, но слишком поздно позвали на помощь взрослых.

Дом тушили добровольцы с трактором и бочкой и пригнали автоцистерну, также с огнем боролись два пожарных расчета. Общими усилиями удалось отстоять соседний дом. Но жилье и имущество семьи выгорело дотла.

– Мать и двое детей остались в том, в чем были одеты, – рассказала на своей странице липчанка Валентина Кудрявцева. – Вот так из-за шалости детей и невнимательности взрослых семья осталась без крова.

Известно, что женщина воспитывает двоих детей одна. Сейчас местные жители организовали сбор средств и вещей, чтобы помочь погорельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU