2019-08-07T15:40:41+03:00
Общество

Банк «Открытие» презентовал новый офис

После реконструкции начала работу точка продаж на улице Гагарина, 35а
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Здесь предполагается комфортное обслуживание всех категорий клиентов – ежедневно офис может принимать их более 200. Для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности созданы все условия. А квалифицированные специалисты банка всегда готовы помочь клиентам. В том числе, и оформить один из популярных на сегодняшний день продуктов – Opencard.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле. В нем размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц, кассы и переговорные комнаты. Во входной зоне установлены банкоматы, для круглосуточных операций с получением и внесением наличных денежных средств, оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Устройства самообслуживания находятся и внутри офиса.

- Один из приоритетных сегментов для банка – работа с предпринимателями региона. В точке продаж располагается крупнейший региональный центр по работе с малым и средним бизнесом, - подчеркнула Светлана Ермакова, управляющий банком «Открытие» в Липецке.

Режим работы нового офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: понедельник - пятница с 9.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 16.00, воскресенье – выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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