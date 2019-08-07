2019-08-07T15:51:13+03:00
Происшествия

В Липецке женщина обманула микрофинансовую компанию

За кредитное мошенничество возбудили уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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заемщица честно все рассказала полициизаемщица честно все рассказала полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под статью о мошенничестве в сфере кредитования попала 30-летняя женщина. Дама взяла кредит в микрофинансовой организации и пропала. Когда пришло время возвращать деньги, сотрудники микрозайма не смогли найти заемщицу.

6 августа директор заявил на клиентку в полицию. В отличие от коллекторов, полиция нашла дама в тот же день. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, женщина во всем созналась.

На допросе дама честно рассказала, что специально подала в МФО ложные данные, чтобы после не отдавать деньги. Кстати, всего она взяла в кредит 7500 рублей. В итоге попытка обмануть организацию обернулась уголовным делом по статье 159.1 УК. Помимо самого долга теперь женщине грозит штраф до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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