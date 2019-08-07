2019-08-07T17:53:52+03:00
Общество

В четверг несколько улиц Липецка останутся без света и воды

Электричество также отключат в садоводческих товариществах
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет, холодную и горячую водуВ Липецке отключат свет, холодную и горячую водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 8 августа, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Депутатская, 51а, 53, 53а, 55а, 55б, 55, 57; Киевская, 34, 36, 41; Космонавтов, 58/3, 62/1; Циолковского, 3/5, 5/1, 5/2, 7/2, 7/1, 5/3, 7. Также с 9 утра до 4 часов вечера свет отключат в садоводческих товариществах «Спутник», «Центролит», «Горняк», на производственных базах.

На Сырском Руднике отключат горячую воду. С 9 утра до 5 часов вечера ее не будет по адресам: переулок Рудный, 7, 9, 9а, 11; Детская, 4а, 4б, 6а, 10, 12, 14.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Московская, 111, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; Сельскохозяйственная, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Механизаторов, 21; проезд Кувшинова,7, 10.

Как сообщили в АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить у диспетчеров по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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