2019-08-07T18:30:24+03:00
Общество

Липецкие школьники провели каникулы с Росгвардией

Юные липчане примерили экипировку взрывотехника и познакомились с кинологами
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие школьники провели каникулы с РосгвардиейЛипецкие школьники провели каникулы с РосгвардиейФото: Предоставлено Росгвардией
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Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области провели акцию «Каникулы с Росгвардией», к которой присоединились школьники. В рамках мероприятия юных липчан познакомили со службой в Управлении.

Ребятам показали музей боевой славы отрядов. Там липчанам рассказали о сотрудниках, героически погибших во время выполнения служебных обязанностей. Школьникам показали технику и вооружение подразделений. Ребята примерили экипировку взрывотехника, бойца штурмовой группы. Кроме того, липчане познакомились с кинологами. Школьники узнали несколько правил дрессировки собак.

- Успех выполнения служебно-боевой задачи кинологом с минно-розыскной собакой зависит от личной дисциплинированности сотрудника, его собранности, а также наличие контакта с собакой, профессиональной подготовленности кинолога и его подопечного, - отметил начальник кинологической службы Управления Росгвардии по Липецкой области капитан Станислав Смольянов.

В завершении мероприятия, росгвардейцы организовали ребятам просмотр фильмов про историю и службу липецких спецподразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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