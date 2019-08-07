2019-08-07T18:51:45+03:00
Общество

В четверг в Липецке до +30 градусов и грозы

К пятнице жара вновь спадет
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк на 1 день вернется нормальное летоВ Липецк на 1 день вернется нормальное летоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 8 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит 12-17 градусов выше ноля.

В светлое время суток в регионе дожди, местами грозы. Ветер усилится до 7-12 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 17 м/с. Днем обещают жару до +30 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В пятницу, 9 августа, ночью в Липецке аж до 22 градусов тепла и небольшой дождь. Однако, днем до желаемой летней температуры не разогреется. Столбик термометра максимум поднимется до отметки 24 градуса. В этот день синоптики обещают сильный ветер - западный со скоростью 14-17 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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