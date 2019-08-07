Под Липецком алкоголичке дали условный срок за неуплату алиментов дочери
В 2016 году в Измалковское отделение Управления Федеральной службы судебных приставов поступил исполнительный лист, на основании которого возбудили производство о взыскании алиментов с липчанки. Женщина должна была отдавать на содержание 14-летней дочери ¼ со всех видов заработка. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, должницу даже неоднократно привлекали к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Однако, даже такие меры не подействовали на липчанку. От своей мамы дочь так ничего и не получила. Правда, на спиртное у женщины деньги всегда находились. Она вела асоциальный образ жизни, не работала и не пыталась трудоустроиться. В феврале прошлого года суд приговорил липчанку к 50 часам обязательных работ. Но и после этого ситуация не изменилась.
В июле этого года в Елецком районном суде Липецкой области женщине вынесли обвинительный приговор. Ей дали 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU