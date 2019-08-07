Под Липецком алкоголичке дали условный срок за неуплату алиментов дочери

7 Авг. 19:06 2019-08-07T19:08:05+03:00

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В 2016 году в Измалковское отделение Управления Федеральной службы судебных приставов поступил исполнительный лист, на основании которого возбудили производство о взыскании алиментов с липчанки. Женщина должна была отдавать на содержание 14-летней дочери ¼ со всех видов заработка. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, должницу даже неоднократно привлекали к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Однако, даже такие меры не подействовали на липчанку. От своей мамы дочь так ничего и не получила. Правда, на спиртное у женщины деньги всегда находились. Она вела асоциальный образ жизни, не работала и не пыталась трудоустроиться. В феврале прошлого года суд приговорил липчанку к 50 часам обязательных работ. Но и после этого ситуация не изменилась.

В июле этого года в Елецком районном суде Липецкой области женщине вынесли обвинительный приговор. Ей дали 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU