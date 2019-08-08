2019-08-08T10:57:18+03:00
Происшествия

Под Липецком вор вынес из дома шлифовальную машину и сварочный аппарат

Злодей пробрался в жилище через открытое окно
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражеСотрудники полиции задержали подозреваемого в кражеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 7 августа, в отдел полиции Грязинского района обратился 39-летний мужчина. По его словам, в период с 1 по 10 июля кто-то проник в его дом через незапертое окно. Неизвестный украл угловую шлифовальную машину и сварочный аппарат. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 28-летнего жителя Грязей.

В первых числах августа у 30-летней липчанки украли велосипед. Произошло это в ночь с 3 на 4 августа. Неизвестный покусился на средство передвижения, стоящее в подъезде дома по улице Желябова в Липецке. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Задержан несовершеннолетний неработающий житель Данкова. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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