2019-08-08T09:16:39+03:00
Происшествия

Под Липецком автоледи сбила пьяного мужчину, который выскочил на дорогу

Пешехода с травмами госпитализировали [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Пешехода госпитализировалиПешехода госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 565 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 44 человека не стали пристегиваться во время движения. 1 218 раз водители нарушили скоростной режим. А также произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Однако, не обошлось без травм.

В прошедшую среду, 7 августа, ДТП случилось на трассе Орел - Тамбов в Измалковском районе. 36-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 сбила 30-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход внезапно выскочил на дорогу. При этом мужчина был пьян. Его с травмами госпитализировали.

В Воловском районе на дороге Набережное - Ожога "Лада" вылетела в кювет и перевернулась. 19-летний водитель не справился с управлением. Пострадала 19-летняя пассажирка машины. Ее с травмами доставили в больницу.

Молодой водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Молодой водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кюветФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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