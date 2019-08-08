В Липецке 73-летний пенсионер вышел погулять и пропал

8 Авг. 09:26 2019-08-08T09:26:25+03:00

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В Липецке разыскивают 73-летнего пенсионера. Накануне, 7 августа, около 19.00 Ланских Иван Максимович вышел погулять в районе садоводческого товарищества "Мечта". Липчанин пропал. С тех пор его никто не видел. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможно дезориентирован.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: тельняшка бело-синяя, трико с синими полосками, сланцы.

Всех, ко видел Ивана Ланских или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU