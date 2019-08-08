Под Липецком у пенсионерки украли 267000 рублей

8 Авг. 09:44 2019-08-08T09:44:31+03:00

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В прошлом месяце в отдел полиции Добринского района обратилась 62-летня пенсионерка. В своем заявлении она указала, что в период с 5 по 8 июля кто-то пробрался в ее дома по улице Заречной в селе Петровка. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, злодей украл 267 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 33-летний местный житель.

Также за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Одно из которых - кража. В минувший выходной, 4 августа, у 19-летнего парня украли 2 сотовых телефона. Это произошло в Липецке. Преступницей оказалась неработающая 40-летняя жительница областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU