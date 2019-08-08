Под Липецком сгорела сухая трава

8 Авг. 12:09 2019-08-08T12:09:57+03:00

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Очередной пожар в поле произошел в минувшую среду, 7 августа, в Усманском районе Липецкой области. Там в 12 километрах западнее села Березняговка загорелась сухая трава.

Сообщение о пожар поступило на пульт пожарно-спасательного поста №18 днем в 13.17. На место сразу выехало подразделение пожарных. На момент их прибытия горело 200 м2 сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, угрозы жилым постройкам не было. Горящую траву благополучно потушили, в пожаре никто не пострадал, ущерба тоже нет. Откуда взялся огонь, теперь выясняют эксперты.

Спасатели напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого жечь траву и мусор строго запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU