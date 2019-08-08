Под Липецком сгорела сухая трава
Очередной пожар в поле произошел в минувшую среду, 7 августа, в Усманском районе Липецкой области. Там в 12 километрах западнее села Березняговка загорелась сухая трава.
Сообщение о пожар поступило на пульт пожарно-спасательного поста №18 днем в 13.17. На место сразу выехало подразделение пожарных. На момент их прибытия горело 200 м2 сухой травы.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, угрозы жилым постройкам не было. Горящую траву благополучно потушили, в пожаре никто не пострадал, ущерба тоже нет. Откуда взялся огонь, теперь выясняют эксперты.
Спасатели напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого жечь траву и мусор строго запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU