2019-08-08T12:09:57+03:00
Происшествия

Под Липецком сгорела сухая трава

Пожар произошел в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар обошелся без ущербаПожар обошелся без ущербаФото: УГПСС Липецкой области
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Очередной пожар в поле произошел в минувшую среду, 7 августа, в Усманском районе Липецкой области. Там в 12 километрах западнее села Березняговка загорелась сухая трава.

Сообщение о пожар поступило на пульт пожарно-спасательного поста №18 днем в 13.17. На место сразу выехало подразделение пожарных. На момент их прибытия горело 200 м2 сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, угрозы жилым постройкам не было. Горящую траву благополучно потушили, в пожаре никто не пострадал, ущерба тоже нет. Откуда взялся огонь, теперь выясняют эксперты.

Спасатели напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого жечь траву и мусор строго запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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