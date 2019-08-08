2019-08-08T13:26:35+03:00
Общество

С начала года из киосков Липецка забрали 31,5 литра алкоголя

Предпринимателей оштрафовали на полмиллиона рублей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке продолжается активная борьба с незаконной торговлей алкоголем. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики регулярно выходят с проверками по городским киоскам, где запрещено продавать спиртное, и нередко ловят их на нарушении закона.

По данным ведомства, с начала 2019 года сотрудники управления проверили более 1200 ларьков, где из незаконного оборота изъяли 31.5 литр алкоголя. По итогам проверок возбудили 59 административных дел, нарушители заплатили более 500 000 рублей штрафа. 6 торговых точек после проверок закрыли, сейчас в судах рассматривается еще 27 административных дел.

По таким нарушениям, в лучшем случае алкоголь продают без уплаты НДС, в худшем – это опасные для жизни подделки. Поэтому граждан просят сообщать о таких фактах.

Областное управление потребительского рынка, телефон горячей линии – 8-991-344-27-53. Городское управление – (4742) 22-37-60. Роспотребнадзор – (4742) 27-25-98. Прокуратура – (4742) 27-34-27. И полиция: 02 или 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет