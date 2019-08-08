С начала года из киосков Липецка забрали 31,5 литра алкоголя

8 Авг. 13:26 2019-08-08T13:26:35+03:00

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В Липецке продолжается активная борьба с незаконной торговлей алкоголем. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики регулярно выходят с проверками по городским киоскам, где запрещено продавать спиртное, и нередко ловят их на нарушении закона.

По данным ведомства, с начала 2019 года сотрудники управления проверили более 1200 ларьков, где из незаконного оборота изъяли 31.5 литр алкоголя. По итогам проверок возбудили 59 административных дел, нарушители заплатили более 500 000 рублей штрафа. 6 торговых точек после проверок закрыли, сейчас в судах рассматривается еще 27 административных дел.

По таким нарушениям, в лучшем случае алкоголь продают без уплаты НДС, в худшем – это опасные для жизни подделки. Поэтому граждан просят сообщать о таких фактах.

Областное управление потребительского рынка, телефон горячей линии – 8-991-344-27-53. Городское управление – (4742) 22-37-60. Роспотребнадзор – (4742) 27-25-98. Прокуратура – (4742) 27-34-27. И полиция: 02 или 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU