Спасатели экстренно предупреждают липчан о штормовом ветре и грозе

8 Авг. 14:21 2019-08-08T14:21:29+03:00

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Спасатели экстренно предупреждают липчан о резком ухудшении погоды в этот четверг, 9 августа. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, в ближайшие 1-3 часа в Липецке существенно усилится юго-западный ветер. Порывы ветра могут достигать 16-21 метр в секунду, что по шкале Бофорта классифицируется, как очень крепкий и штормовой ветер. Такие порывы ломают деревья и срывают крыши зданий.

Вместе с ветром на город обрушится гроза. Неблагоприятная погода будет держаться и в течение ночи 9 августа.

В пятницу днем также ожидаются небольшие дожди. Ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью 11 — 16 м/с. В этот день также возможны порывы до 21 м/с. Температура воздуха ночью буде в пределах 13-18 градусов, днем – 22-27 тепла. Атмосферное давление вырастет до 743 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU