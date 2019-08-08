В Липецке в сквере Сорокина может появиться амфитеатр
В Липецке продолжается благоустройство сквера и аллеи Виктора Сорокина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы на участке от Дома Мастера до здания ЗАГСа. Перед музеем Сорокина расположился уютный сквер, где поставили лавочки и урны. В центре территории – памятник народному художнику России Виктору Сорокину.
На аллее, что соединяет сквер с Верхним парком, ведутся ремонтные работы. Старые бетонные плиты демонтировали. Теперь на участке укладывают современное тротуарное покрытие. Там же монтируют резиновую дорожку для бега.
Кроме того, отремонтировали подпорные стены у скульптуры «Медные трубы». Подходы к монументу отсыпали гранитной крошкой. Специалисты посадили деревья и кустарники, разбили газоны. Здание подстанции липецкие художники украсили росписью по штукатурке. До конца года на территории заменят уличные фонари. А их количество увеличится вдвое.
Кстати, в дальнейшем в сквере Сорокина может появиться амфитеатр и выставочный павильон.
ИСТОЧНИК KP.RU