8 Авг. 15:44 2019-08-08T15:44:10+03:00

В Липецке в сквере Сорокина может появиться амфитеатр Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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В Липецке продолжается благоустройство сквера и аллеи Виктора Сорокина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы на участке от Дома Мастера до здания ЗАГСа. Перед музеем Сорокина расположился уютный сквер, где поставили лавочки и урны. В центре территории – памятник народному художнику России Виктору Сорокину.

На аллее, что соединяет сквер с Верхним парком, ведутся ремонтные работы. Старые бетонные плиты демонтировали. Теперь на участке укладывают современное тротуарное покрытие. Там же монтируют резиновую дорожку для бега.

Кроме того, отремонтировали подпорные стены у скульптуры «Медные трубы». Подходы к монументу отсыпали гранитной крошкой. Специалисты посадили деревья и кустарники, разбили газоны. Здание подстанции липецкие художники украсили росписью по штукатурке. До конца года на территории заменят уличные фонари. А их количество увеличится вдвое.

Кстати, в дальнейшем в сквере Сорокина может появиться амфитеатр и выставочный павильон.

ИСТОЧНИК KP.RU