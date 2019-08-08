2019-08-08T16:22:50+03:00
Общество

Эксперты сравнили, сколько стоят дыни и арбузы в Липецке

Дыни стоят до 60 рублей за килограмм, арбузы – до 27
Лия МУРАДЬЯН
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Почем в Липецке дыни и арбузыПочем в Липецке дыни и арбузыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Эксперты Агентства содействия развитию торговой деятельности сравнили цены на дыни и арбузы в сетевых магазинах Липецка. Согласно анализу, по данным на 6 августа, арбузы минимум стоят от 13.40 рублей за килограмм, самая высокая цена – 27.60 р/кг. Разброс более чем в 14 рублей.

Самые дешевые дыни продают не в том же магазине, что и арбузы. Минимум дыни стоят 29.90 за кг,, максимум – 60 рублей. Разница получается более чем в 30 рублей. Стоимость бахчевых культур на рынках не учитывалась.

Кстати, советы, как выбрать спелый и сладкий арбуз. По нему нужно постучать – если звук слишком глухой, то плод перезрел, если звонкий – арбуз может внутри оказаться зеленым. Внешне корочка должна быть матовая, а не блестящей, глянцевыми выглядят неспелые арбузы. И земляное пятно (светлая часть, которой арбуз лежал на земле) должно быть насыщенно желтое, в не бледное.

Дыню нужно выбирать по целой кожуре без вмятин, трещин и пятен, ну и по аромату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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