8 Авг. 16:48 2019-08-08T17:53:32+03:00

Ночью в Липецке пропал 82-летний пенсионер с фонариком и в тапочках

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В Липецке пропал 82-летний пенсионер. Этой ночью, 8 августа, Семенов Владимир Александрович ушел из дома по улице Водопьянова областного центра. Приблизительно, в 2 часа ночи. По словам его сына Александра, пожилой человек нуждается в медицинской помощи. Он страдает потерей памяти. Его разыскивают родственники и полиция.

Приметы: рост 174 сантиметра, волосы седые, короткая стрижка, глаза карие.

Был одет: рубашка синего цвета с длинными рукавами, трико черного цвета, в домашних тапочках.

Особые приметы: сутулый, ушел из дома с ручным фонариком.

Всех, кто видел Владимира Семенова или знает, где он может находиться, просьба сообщить об этом по номеру 8-905-855-02-17, Александр. Либо позвонить в полицию "02".

Ночью в Липецке пропал 82-летний пенсионер с фонариком и в тапочках

ИСТОЧНИК KP.RU