2019-08-08T17:25:58+03:00
Общество

Высказывания липчанки, предложившей убивать больных детей, проверит прокуратура

В ведомство поступили обращения от регионального СКР и Уполномоченного по правам ребенка Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Высказывания липчанки, предложившей убивать больных детей, проверит прокуратураВысказывания липчанки, предложившей убивать больных детей, проверит прокуратураФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Высказывания липецкой художницы, которая предложила убивать младенцев с патологиями, проверит прокуратура. Об этом стало известно в этот четверг, 8 августа. Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник прокурора Липецкой области по связям с общественностью Ольга Каширина, в ведомство поступило несколько обращений – от регионального Следственного комитета и от Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, скандал вокруг страницы липчанки Оксаны разгорелся в конце июля этого года. Женщина провела мастер-класс для детей-инвалидов, после чего рассказала об этом на своей страничке в соцсети. Липчанка также решила поделиться своими мыслями с подписчиками, а именно, что детей с серьезными отклонениями « нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это Дауны или ДЦП или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны». Ниже Оксана опубликовала фотографию с мастер-класса с особенными детишками. Реакция последовала незамедлительно. Большинство осудили женщину. Но нашлись и те, кто поддержал ее мысли.

Через несколько дней липчане создали петицию, в которой попросили администрацию Липецка отстранить Оксану от работы с детьми, а прокуратуру проверить ее высказывания. На сегодняшний день петицию подписало более 1800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет