Высказывания липчанки, предложившей убивать больных детей, проверит прокуратура

8 Авг. 17:13 2019-08-08T17:25:58+03:00

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Высказывания липецкой художницы, которая предложила убивать младенцев с патологиями, проверит прокуратура. Об этом стало известно в этот четверг, 8 августа. Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник прокурора Липецкой области по связям с общественностью Ольга Каширина, в ведомство поступило несколько обращений – от регионального Следственного комитета и от Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, скандал вокруг страницы липчанки Оксаны разгорелся в конце июля этого года. Женщина провела мастер-класс для детей-инвалидов, после чего рассказала об этом на своей страничке в соцсети. Липчанка также решила поделиться своими мыслями с подписчиками, а именно, что детей с серьезными отклонениями « нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это Дауны или ДЦП или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны». Ниже Оксана опубликовала фотографию с мастер-класса с особенными детишками. Реакция последовала незамедлительно. Большинство осудили женщину. Но нашлись и те, кто поддержал ее мысли.

Через несколько дней липчане создали петицию, в которой попросили администрацию Липецка отстранить Оксану от работы с детьми, а прокуратуру проверить ее высказывания. На сегодняшний день петицию подписало более 1800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU