2019-08-08T19:19:25+03:00
Общество

Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах

Снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках можно будет 76 субъектах РФ, в том числе в 6 областях Центрального Черноземья
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Для держателей именных дебетовых карт Сбербанка сервис снятия наличных при покупке предоставляется бесплатно. Сервис очень востребован на отдаленных и малонаселенных территориях. До 1 октября 2019 года снять деньги с карты можно будет в 148 магазинах Центрального Черноземья.

Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается

Цель проекта - увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные.

.Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.

- Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка. Именно поэтому мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца 2019 года количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу, планируется увеличить до 3000. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий, - рассказала Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.

Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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