2019-08-08T20:13:01+03:00
Происшествия

Липецкая пенсионерка ошиблась номером и подарила незнакомцу150 тыс. рублей

Случайный обладатель 5 месяцев жил за счет чужого кредита
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области 60-летняя женщина лишилась взятой в кредит крупной суммы денег. Причем какое-то время она даже не подозревала, что должна банку, пока не начали звонить коллекторы. Женщина толком не поняла, кто именно и как «повесил» на нее кредит и написала заявление. Подробности уже позже узнала полиция в ходе следствия.

Выяснилось, что женщина, оформляя кредитку, ошиблась одой цифрой в номере телефона, и карта оказалась привязана к чужому номеру. Счастливым обладателем кредитки стал 28-летний парень из Ельца, которому пришло сообщение, что карта активирована и можно пользоваться.

При этом в смс указывалось имя настоящего владельца карты. То есть парень понимал, что произошла ошибка, но все равно воспользовался чужими деньгами. В течение пяти месяцев безработный каждый день снимал с кредитки по 4500 рублей через приложение. Всего он снял 157 500, наивно полагая, что никто не заметит. Пока не нагрянула полиция.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 – кража, по которой предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Полиция просит граждан быть внимательней с персональными данными и помнить, что малейшая ошибка может сыграть на руку аферистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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