В Липецке женщина украла телевизор

9 Авг. 09:42 2019-08-09T09:42:31+03:00

В Липецке у мужчины из дома вынесли телевизор Фото: Юлия КЛЮЕВА

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На днях в отдел полиции Липецка обратился 45-летний мужчина. По его словам, 5 августа кто-то проник в его дом по улице Патриотическая. Злодей украл телевизор. По информации пресс-службы регионального УМВД, правоохранители задержали подозреваемого. Ею оказалась неработающая 44-летняя липчанка.

За прошедшие сутки раскрыто 4 ранее совершенных преступлений. Так, 2 августа в парке Липецка у несовершеннолетнего украли телефон. Сотрудники полиции задержали преступников - неработающие ранее судимые липчане 19 и 22 лет, а также еще один подросток.

В Лебедянском районе с карты 33-летнего мужчины украли 25 тыс. рублей. Злодеем оказался неработающий 27-летний местный житель. А в Ельце у 55-летней пенсионерки украли швейную машинку, посуду, чайник и ножовки. Вором оказался неработающие 50-летний ельчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU