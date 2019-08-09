В Липецке женщина украла телевизор
На днях в отдел полиции Липецка обратился 45-летний мужчина. По его словам, 5 августа кто-то проник в его дом по улице Патриотическая. Злодей украл телевизор. По информации пресс-службы регионального УМВД, правоохранители задержали подозреваемого. Ею оказалась неработающая 44-летняя липчанка.
За прошедшие сутки раскрыто 4 ранее совершенных преступлений. Так, 2 августа в парке Липецка у несовершеннолетнего украли телефон. Сотрудники полиции задержали преступников - неработающие ранее судимые липчане 19 и 22 лет, а также еще один подросток.
В Лебедянском районе с карты 33-летнего мужчины украли 25 тыс. рублей. Злодеем оказался неработающий 27-летний местный житель. А в Ельце у 55-летней пенсионерки украли швейную машинку, посуду, чайник и ножовки. Вором оказался неработающие 50-летний ельчанин.
ИСТОЧНИК KP.RU