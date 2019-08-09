2019-08-09T10:13:27+03:00
Общество

В Липецке нашли 82-летнего пенсионера с татуировкой "ЛЕША"

Продолжаются поиски двух пожилых мужчин
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке нашли пропавшего пенсионера с татуировкойВ Липецке нашли пропавшего пенсионера с татуировкойФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 августа, в Липецке пропал пенсионер с татуировкой "ЛЕША". Он ушел из дома в районе улицы Вермишева. 82-летнего Вдовина Алексея Никитовича искали около 4 дней. К счастью, пожилого мужчину нашли. Об этом сообщили в эту пятницу, 9 августа, в ЛООО "Поиск пропавших детей". Пенсионер жив.

Напомним, что все еще ищут 2 пенсионеров, пропавших на днях. 73-летний Ланских Иван Максимович пропал 7 августа в районе СНТ "Мечта". Липчанин нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.

82-летний Семенов Владимир Александрович ушел из дома по улице Водопьянова 8 августа около 2 часов ночи. Пенсионер страдает потерей памяти. Владимир Семенов ушел из дома в тапочках. Взял с собой ручной фонарик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет