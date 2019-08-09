В Липецке нашли 82-летнего пенсионера с татуировкой "ЛЕША"

9 Авг. 10:13 2019-08-09T10:13:27+03:00

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В воскресенье, 4 августа, в Липецке пропал пенсионер с татуировкой "ЛЕША". Он ушел из дома в районе улицы Вермишева. 82-летнего Вдовина Алексея Никитовича искали около 4 дней. К счастью, пожилого мужчину нашли. Об этом сообщили в эту пятницу, 9 августа, в ЛООО "Поиск пропавших детей". Пенсионер жив.

Напомним, что все еще ищут 2 пенсионеров, пропавших на днях. 73-летний Ланских Иван Максимович пропал 7 августа в районе СНТ "Мечта". Липчанин нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.

82-летний Семенов Владимир Александрович ушел из дома по улице Водопьянова 8 августа около 2 часов ночи. Пенсионер страдает потерей памяти. Владимир Семенов ушел из дома в тапочках. Взял с собой ручной фонарик.

ИСТОЧНИК KP.RU