Сильный ветер повалил дерево на 3 машины в Липецке
Этим утром, 9 августа, жителей дома №7 по улице 15 микрорайон ждал неприятный сюрприз. Сильный ветер повалил дерево на автомобили, припаркованные во дворе. Оно упало на "Фольксваген", "Ниссан" и "Волгу". На всех машинах вмятины.
Фото Кристина ПуговкинаФото: Предоставлено "КП"
Как рассказала "КП-Липецк" Кристина, чей автомобиль пострадал от упавшего дерева, жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию. Липчане просили спилить аварийное дерево. Правда, до сегодняшнего дня этого так никто и не сделал.
Напомним, что весь день в областном центре ожидается сильный западный ветер. Синоптики обещают порывы до 19 м/с. Особенно после обеда. Днем в городе до 24 градусов тепла. Без осадков. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.
Фото Кристина Пуговкина
Фото Кристина ПуговкинаФото: Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU