Сильный ветер повалил дерево на 3 машины в Липецке

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-09T11:05:09+03:00

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Этим утром, 9 августа, жителей дома №7 по улице 15 микрорайон ждал неприятный сюрприз. Сильный ветер повалил дерево на автомобили, припаркованные во дворе. Оно упало на "Фольксваген", "Ниссан" и "Волгу". На всех машинах вмятины.

Фото Кристина ПуговкинаФото: Предоставлено "КП"

Как рассказала "КП-Липецк" Кристина, чей автомобиль пострадал от упавшего дерева, жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию. Липчане просили спилить аварийное дерево. Правда, до сегодняшнего дня этого так никто и не сделал.

Напомним, что весь день в областном центре ожидается сильный западный ветер. Синоптики обещают порывы до 19 м/с. Особенно после обеда. Днем в городе до 24 градусов тепла. Без осадков. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

Фото Кристина Пуговкина

Фото Кристина ПуговкинаФото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU