Под Липецком вспыхнул грузовик сети супермаркетов

9 Авг. 13:38 2019-08-09T13:43:30+03:00

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В эту пятницу, 9 августа, в Липецкой области загорелся грузовик. Как сообщили очевидцы, это произошло в Ельце на улице Маяковского. Там вспыхнула машина сети супермаркетов. На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные бригады. Они ликвидировали возгорание. Причину пожара устанавливают специалисты. Кстати, последствия происшествия попали в объектив видеокамер. Судя по ролику, открытого пламени не было. Грузовик окутал плотный дым.

Под Липецком загорелась машина сети супермаркетов.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Спасатели также напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В Ельце загорелась машина сети супермаркетов.

ИСТОЧНИК KP.RU