СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-09T15:01:30+03:00

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В эту пятницу, 9 августа, в Липецке на 15 микрорайоне сильный ветер повалил дерево. Оно упало около 8 часов утра прямо на автомобили, припаркованные возле дома №7. Напомним, повреждены машины "Ниссан", "Фольксваген" и "Волга".

По словам владельцев авто, дерево с машин до сих пор не убрали. Липчанка Кристина рассказала "КП-Липецк", что жильцы обратились в управляющую компанию с просьбой распилить дерево. Однако, там им отказали.

- Дерево стоит не на территории обслуживания управляющей компании, - пояснила пресс-секретарь городского департамента ЖКХ Елена Батурина. - От жильцов поступил звонок в аварийно-диспетчерскую службу. К ним должны выехать специалисты. Дерево большое и чтобы его убрать, нужна спецтехника.

Липчане ждут, когда уберут упавшее на 3 машины дерево

ИСТОЧНИК KP.RU