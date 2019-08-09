2019-08-09T15:01:30+03:00
Происшествия

Липчане ждут, когда уберут упавшее на 3 машины дерево

На место происшествия в Липецке должна выехать спецтехника [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане ждут, когда уберут упавшее на 3 машины деревоЛипчане ждут, когда уберут упавшее на 3 машины дерево
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 9 августа, в Липецке на 15 микрорайоне сильный ветер повалил дерево. Оно упало около 8 часов утра прямо на автомобили, припаркованные возле дома №7. Напомним, повреждены машины "Ниссан", "Фольксваген" и "Волга".

По словам владельцев авто, дерево с машин до сих пор не убрали. Липчанка Кристина рассказала "КП-Липецк", что жильцы обратились в управляющую компанию с просьбой распилить дерево. Однако, там им отказали.

- Дерево стоит не на территории обслуживания управляющей компании, - пояснила пресс-секретарь городского департамента ЖКХ Елена Батурина. - От жильцов поступил звонок в аварийно-диспетчерскую службу. К ним должны выехать специалисты. Дерево большое и чтобы его убрать, нужна спецтехника.

Липчане ждут, когда уберут упавшее на 3 машины дерево

Липчане ждут, когда уберут упавшее на 3 машины дерево

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24