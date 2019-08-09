В субботу в Липецке жители ЛТЗ и частного сектора останутся без воды

9 Авг. 15:37 2019-08-09T15:47:21+03:00

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В субботу, 10 августа, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". На сетях водоснабжения проведут ремонтные работы.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Ильича, 48, 46а, 38а, 36а, 36б, 36в, 15, 31, 31а, строение 31а; Коммунистическая, 27; Вoлгоградская, 8, 8а. На это же время без воды останется частный сектор: проспект Ильичa, улица Докучаева, Панфилова, Матросова, Севастопольская, О. Кошевого, Целинная, Цимлянская, Социалистическая, Партизaнская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевой, Спaртака, Крaснодонская, Зеленая, Ватутина, переулoк Линейный, Сосновый, Стандартный, Линейный, Мотoрный, 2-й Моторный, Лесной, 2-й Лесной, Спортивный, Парковый, 1-Театральный, 2-Театральный.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. По всем вопросам обращаться в диспетчерскую ЛГЭКа по номеру 075 или 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU