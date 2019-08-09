«В каждом построенном объекте - частица души»

9 Авг. 16:55 2019-08-09T16:55:58+03:00

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А секрет успеха компании в том, что для нее не бывает «проходящих», второстепенных объектов - они все важны. И этого принципа «Капиталстрой» придерживается на протяжении всей своей истории. Тогда, 22 года назад, все начиналось с маленького предприятия с коллективом в дюжину человек - не было ни базы, ни оборудования, но был настрой созидать и вера в себя. Шаг за шагом строительная фирма наращивала потенциал, крепла, набиралась опыта, сумела выстоять в период «смут и потрясений».

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ИСТОЧНИК KP.RU