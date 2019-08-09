Пожар в многоквартирном доме Липецка тушили 8 пожарных бригад

9 Авг. 18:37 2019-08-10T13:47:02+03:00

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В эту пятницу, 9 августа, в Липецке произошел пожар. На Новолипецке загорелся многоквартирный дом. Очевидцы происшествия позвонили пожарным.

Спасатели прибыли к дому №1 по площади Мира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, людей из здания эвакуировали. С огнем боролись 8 пожарно-спасательных бригады. По предварительным данным, в подъезде 1 этажа загорелся мусор. Площадь возгорания - около 10 кв.м. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Кстати, это тот самый дом, где в апреле этого года рухнула часть стены. Обрушилась часть кирпичной кладки со 2 по 4 этажи. На неделе в здании стартовал капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU