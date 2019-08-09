Под Липецком грузовик сбил дорожных рабочих

9 Авг. 19:33 2019-08-09T19:34:10+03:00

По предварительным данным, один из них погиб [фото]

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Страшное ДТП произошло этим днем, 9 августа, в Липецкой области. По данным очевидцев, в Елецком районе на платной трассе М4-Дон грузовик влетел в дорожных рабочих, которые трудились на проезжей части. Фото с места происшествия появились в группе "ДТП Елец".

По словам свидетелей, грузовик сбил двух дорожников, один из которых погиб. Затем большегруз врезался в машины дорожной службы, стоящие рядом. Информация об остальных пострадавших уточняется. Также выясняются обстоятельства призошедшего.

Напомним, в случае просшествия звонить по номеру "112". Это единый номер вызова экстренных служб. Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Фото группы Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ

Фото группы Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU