В Липецке нашли пропавшего 82-летнего пенсионера с фонариком

10 Авг. 14:16 2019-08-10T14:16:58+03:00

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В Липецке нашли 82-летнего пенсионера. Речь идет о липчанине, который ушел из дома в районе улицы Водопьянова 8 августа. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилой мужчина жив.

Напомним, до сих пор ищут 73-летнего Ланских Ивана Максимовича. Пенсионер пропал 7 августа. Около 7 часов вечера он вышел погулять в районе садоводческого товарищества "Мечта". Домой не вернулся. Липчанин нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован. Мужчина был одет в бело-синюю тельняшку, сланцы и трико с синими полосками. Рост пропавшего 180 сантиметров. Худощавого телосложения.

Всех, кто видел Ивана Ланских, просьба сообщить об этом в полицию по номеру "02" или волонтерам - 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. А также написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU