Власти Липецка предлагают жильцам дома, где случился пожар, переехать

10 Авг. 14:45 2019-08-10T14:45:01+03:00

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Администрация Липецка подготовила комнаты для жителей дома, в котором накануне произошел пожар. Напомним, в минувшую пятницу, 9 августа, в многоквартирном доме №1 на площади Мира загорелся мусор под лестничной клеткой. С огнем боролись 8 пожарно-спасательных отделений. Это тот дом, где весной рухнула часть кирпичной кладки. Недавно в здании начали делать капитальный ремонт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по предварительной информации, это мог быть поджог. Огонь повредил проводку. В доме пропало электричество. Также отключили газ. Для жльцов власти города подготовили комнаты в общежитии на территории Студенческого городка областного центра. Туда липчане могут переехать на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU