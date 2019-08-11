2019-08-11T14:20:13+03:00
Происшествия

С понедельника в Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов

Спасатели просят всех быть осторожными при обращении с огнем
Анна ГРЕБЕНКИНА
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С 12 август по югу области ожидается высокая пожароопасность лесов, 4 класс горимости. В связи с этим региональное ГУ МЧС обращается к жителям города и области и просит соблюдать необходимые требования пожарной безопасности:

- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;

- соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня;

- не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;

- не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;

- не бросайте непотушенные спички, сигареты;

- не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;

- уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки;

В случае, если вы почувствовали запах дыма, первое, необходимо определить, что и где горит. При небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей, не давайте огню перекинуться на деревья. Если вы не справляетесь, звоните по телефону "112" или "101". Выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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