В Липецке житель Белгородской области обокрал магазин

12 Авг. 09:12 2019-08-12T09:12:13+03:00

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 5 ранее совершенных преступленя. Так, перед выходными, 9 августа, из сетевого магазина по проспекту Победы в Липецке украли банку кофе. На краже попался неработающий ранее судимый 37-летний липчанин.

Еще в июле в Усмани у женщины украли сотовый телефон. Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказалась 28-летняя жительница района.

1 августа неизвестный обокрал сетевой магазин в селе Сенцово Липецкого района. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, из торгового зала вынесли товарно-материальные ценности. Правоохранители задержали злодея - неработающего ранее судимого 41-летнего жителя Белгородской области. Кстати, он же подозревается в другой краже - из магазина села Хлевное и села Казаки Елецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU