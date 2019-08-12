2019-08-12T09:38:50+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись ВАЗы: машины всмятку

От удара автомобили раскидало по разным сторонам дороги [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария под ЛипецкомСтрашная авария под ЛипецкомФото: скрин с видео
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Страшная авария произошла этим утром, 12 августа, в Липецкой области. Как сообщили очевидцы, на трассе М4 Дон столкнулись белый ВАЗ-2108 и красный ВАЗ-2107. Информация о пострадавших уточняется. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора. Состояние машин ужасает. Точнее то, что от них осталось.

Судя по всему, от удара автомобили раскидало по разным сторонам дороги. Красный ВАЗ перегородил одну из полос проезжей части. А белая машина улетела в отбойник. Красная - всмятку. Стекла выбиты, передняя часть автомобиля разбита. У белого ВАЗа тоже помят перед. Задней частью он врезался в ограждение.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Жуткая авария под Липецком: столкнулись два ВАЗа, машины разбиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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