2019-08-12T10:07:17+03:00
Общество

До вечера 13 улиц Липецка останутся без холодной воды

В некоторых домах отключат свет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке отключат водуВ Липецке отключат водуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 12 августа, некоторым липчанам отключат свет и воду. Так, до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Стаханова, 5; проспекта Мира, 11, 11а, 13; Дзержинского, 29, 31. Кроме того, свет отключат в частном секторе станции Казинка.

С 2 часов дня до 5 вечера света не будет по следующим адресам: улица Загородная, 1; Космонавтов, 84, 94б, 76, 78, 80, 82/1, 82/2, 86, 86/2, детский сад №27; школа №48. А также частный сектор: улица Рылеева, Бескайняя, Пестеля, переулок Макаренко. На это же время свет отключат в детском саду "Перспектива", на улице 4 Пятилетки, 10; Шкатова, 26; Гагарина, 4; 6; Пионерская, 3.

Горячую воду отключат до 8 часов вечера в доме №32 по улице Дружбы.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Пестеля; Загородная; Авиационная; переулок Макаренко; Рылеева; Гагарина, 83, 85, 115/1, 115/2; улица Железнякова, 8/2; 8а строение 1; 8б; 8б/1; 8в; 8д; 8а строение 2; 8д владение 1; 8а строение 5.

До 9 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Московская, 111, 115, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; проезд Кувшинова, 7, 8, 9, 10.

С 10 утра до 2 часов дня воды не будет по улицам Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

А до 5 часов вечера воду отключат по адресам: улица Щедрина, 80, 80 строение 1, 2, 32, 1а, 1б, 1в; площадь Петра Великого,7. А также холодную воду отключат в частном секторе по улица С.-Щедрина.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробная информация по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет