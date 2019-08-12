До вечера 13 улиц Липецка останутся без холодной воды

12 Авг. 10:02 2019-08-12T10:07:17+03:00

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В этот понедельник, 12 августа, некоторым липчанам отключат свет и воду. Так, до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Стаханова, 5; проспекта Мира, 11, 11а, 13; Дзержинского, 29, 31. Кроме того, свет отключат в частном секторе станции Казинка.

С 2 часов дня до 5 вечера света не будет по следующим адресам: улица Загородная, 1; Космонавтов, 84, 94б, 76, 78, 80, 82/1, 82/2, 86, 86/2, детский сад №27; школа №48. А также частный сектор: улица Рылеева, Бескайняя, Пестеля, переулок Макаренко. На это же время свет отключат в детском саду "Перспектива", на улице 4 Пятилетки, 10; Шкатова, 26; Гагарина, 4; 6; Пионерская, 3.

Горячую воду отключат до 8 часов вечера в доме №32 по улице Дружбы.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Пестеля; Загородная; Авиационная; переулок Макаренко; Рылеева; Гагарина, 83, 85, 115/1, 115/2; улица Железнякова, 8/2; 8а строение 1; 8б; 8б/1; 8в; 8д; 8а строение 2; 8д владение 1; 8а строение 5.

До 9 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Московская, 111, 115, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; проезд Кувшинова, 7, 8, 9, 10.

С 10 утра до 2 часов дня воды не будет по улицам Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

А до 5 часов вечера воду отключат по адресам: улица Щедрина, 80, 80 строение 1, 2, 32, 1а, 1б, 1в; площадь Петра Великого,7. А также холодную воду отключат в частном секторе по улица С.-Щедрина.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробная информация по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU