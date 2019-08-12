Липчане пострадали в страшной аварии в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-12T10:42:59+03:00

В страшное аварии в Воронежской области пострадали липчане Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

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Липчане пострадали в массовой аварии, произошедшей в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Около 8 часов вечера на трассе М4 "Дон" в Павловском районе автомобиль "ВАЗ-21120" выехал на встречку. Там он столкнулся с "Фольксваген Джетта", "Датсун Ондо", "Шкода Октавия", а также врезался в мотоцикл "Хонда".

В страшное аварии в Воронежской области пострадали липчанеФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Жители Липецка находились в машине "Датсун". 34-летний водитель и его 23-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Также пострадал пассажир "Фольксвагена" - 18-летняя девушка из Санкт-Петербурга. Водитель ВАЗа и мотоциклист скончались на месте.

В причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В страшное аварии в Воронежской области пострадали липчанеФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU