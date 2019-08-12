2019-08-12T11:05:14+03:00
Происшествия

Под Липецком иномарка вылетела в кювет: пострадал водитель и 3-летний ребенок

А в областном центре 14-летний мотоциклист врезался в стоящую машину
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане пострадали в ДТПЛипчане пострадали в ДТПФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявили 4 286 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 18 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 3 559 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 77 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В пятницу, 9 августа, в Липецке районе Сырского Рудника 14-летний мотоциклист врезался в стоящую "Ладу Ларгус". Пострадал несовершеннолетний. Парня с различными травмами доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В тот же день на дороге Орел-Тамбов во время движения опрокинулся мопед. 40-летнего водителя госпитализировали. По предварительным данным, причина аварии - нарушение скоростного режима.

В Усманском районе автомобиль "Дэу Нексиа" вылетел в кювет. В ДТП пострадали 36-летний водитель иномарки и 3-летний ребенок. Мужчину госпитализировали. Ребенку медики оказали помощь и отправили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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